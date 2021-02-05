Xiaomi представила концепт смартфона с изогнутым со всех сторон экраном

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого изогнут под углом 88 градусов по всем четырем сторонам. Как указывается в пятницу на сайте корпорации, на корпусе устройства отсутствуют разъемы и клавиши.

"Инженеры Xiaomi предприняли попытку упростить дизайн смартфона насколько возможно и приблизить к реальности концепцию телефона, в конструкции которого был бы заметен лишь экран", - сказано на сайте компании. Для создания эффекта "водопада" (при котором изображение бы перемещалось по всем граням) экран был изогнут по всем четырем сторонам. Он отсутствует лишь на задней части корпуса, крышке, и углах корпуса.

Для воплощения такой концепции потребовалось специально разработанное оборудование и процедура обработки стекла, при которой температура достигает 800 градусов Цельсия. Температура плавления обычного стекла составляет 400-600 градусов. Для закрепления ощущения, что телефон состоит лишь из экрана, с его поверхности были убраны физические клавиши и разъемы.

Xiaomi отмечает, что при разработке такого смартфона было зарегистрировано 46 патентов.

"При таком революционном дизайне почти на всех поверхностях смартфона расположен дисплей. Благодаря 46 разработанным и запатентованным технологиям физические разъемы и клавиши были заменены более элегантными решениями", - говорится на сайте китайского производителя. Гаджет использует технологию беспроводной зарядки, его селфи-камера расположена под дисплеем.