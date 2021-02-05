Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров за формирование чартерных программ по РФ

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ростуризм разработал меры господдержки туроператоров за формирование чартерных программ по России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"При этом, мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны", - сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба.