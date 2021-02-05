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Ростуризм разработал меры поддержки туроператоров за формирование чартерных программ по РФ

Для туроператоров подготовлена отдельная субсидия, сообщила глава ведомства Зарина Догузова

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ростуризм разработал меры господдержки туроператоров за формирование чартерных программ по России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"При этом, мы планируем постоянно расширять чартерную сеть. Для этого мы подготовили отдельную субсидию для туроператоров. И хотим охватить чартерным сообщением все основные туристически привлекательные направления с возможностью начать путешествие из большинства крупных городов страны", - сказала Догузова, слова которой приводит пресс-служба.

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РоссияДогузова, Зарина Валерьевна
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