Мантуров заявил, что в России достаточно лекарств от коронавируса

САРАНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Лекарств от коронавируса в России сейчас достаточно во всех сегментах, при этом 90% потребности здравоохранения в антиковидных препаратах обеспечивают отечественные компании, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, российские фармпроизводители с апреля увеличили производство лекарств, применяемых в лечении COVID-19, на 1000%.

"Что касается антиковидной тематики по лекарствам: мы с вами помним, когда был ажиотажный спрос по данному направлению. Могу сказать, с апреля по декабрь прошлого года наши предприятия нарастили по некоторым позициям свое производство на 1000%", - сказал он журналистам. Министр уточнил, что это касается антибиотиков, противовирусных препаратов.

"Потребность системы здравоохранения в препаратах для профилактики и лечения коронавируса сейчас обеспечивается полностью и в стационарном, и в амбулаторном, и в аптечном сегментах. В 90% случаев речь идет именно о собственном производстве, которое позволяет закрывать потребность с запасом", - говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на Мантурова.

В пятницу министр принял участие в открытии новой линии по производству готовых лекарственных средств в ампулах на заводе "Биохимик" компании "Промомед". По его словам, на ней будут производиться в том числе востребованные в лечении коронавируса антикоагулянты эноксапарин натрия и надропарин кальция. Выход линии на полный объем производства позволит удовлетворить потребности РФ без зарубежных закупок, отметил Мантуров.

"Биохимик" в прошлом году начал производство препарата противовирусного действия от коронавирусной инфекции - "Арепливир" (фавипиравир). Как отмечает Минпромторг, с сентября 2020 года завод увеличил объем производства "Арепливира" в 10 раз - со 100 тыс. до 1 млн упаковок в месяц, к апрелю планирует выйти на 2 млн упаковок в месяц, что в два раза больше месячной потребности в нем госпитального и амбулаторного звена РФ.