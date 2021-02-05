Байден считает, что экономике США потребуется 10 лет на восстановление полной занятости

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Американской экономике потребуется при нынешних темпах роста 10 лет на восстановление полной занятости населения. Это признал в пятницу президент США Джо Байден.

"Создано только 6 тыс. рабочих мест в частном секторе. Такими темпами потребуется 10 лет, чтобы добраться до полной занятости", - заявил американский лидер, комментируя свежие официальные данные о незначительном сокращении безработицы в стране на встрече с руководством демократической фракции Палаты представителей Конгресса США. Эти переговоры, посвященные выработке нового пакета экстренных мер стимулирования роста национальной экономики в условиях пандемии, состоялись в Овальном кабинете Белого дома.