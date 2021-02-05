Биржи в США открылись незначительным ростом

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже после открытия сессии в пятницу продемонстрировали незначительный рост, продолжая наметившуюся на этой неделе положительную тенденцию.

Согласно данным на сайте торговой площадки, индекс Dow Jones вырос на 103,53 пункта (+0,33%), до уровня 31 159,39. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 9,52 пункта (+0,25%), до отметки 3 881,26. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 11,59 пункта (+0,08%), до 13 789,34.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI после открытия торгов выросла на 57,13 пункта (+0,90%), до $57,13 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась на 11,80 пункта (+0,66%), до $1 803 за тройскую унцию.

Хотя рост биржевых индексов в пятницу на открытии оказался незначительным, он продолжает сложившуюся в последние дни положительную тенденцию. Как отмечает газета The Wall Street Journal, росту способствовали планы администрации Джо Байдена принять дополнительные меры по стимулированию экономики. Положительными факторами также стали новости о разработке новых вакцин от коронавируса и планах по вакцинации. Особенно благоприятной неделя оказалась для индекса S&P 500, который, по прогнозам издания, может показать самый значительный рост с ноября 2020 года.