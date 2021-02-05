Нацбанк Украины отказал Сергею Тигипко в приобретении Проминвестбанка

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) отказал в опосредованном приобретении бывшим вице-премьером страны, основателем финансово-промышленной группы ТАС Сергеем Тигипко более 99% акций Проминвестбанка ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая была продана украинскими властями). Об этом в пятницу сообщил регулятор.

"НБУ не одобрил соглашение по опосредованному приобретению более 99% акций Проминвестбанка Сергеем Тигипко. Такое решение 5 февраля 2021 года принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем", - говорится в сообщении.

В НБУ сообщили, что такое решение принято на основании "всестороннего анализа пакета документов и учитывая проблемные вопросы деятельности Проминвестбанка".

Регулятор уточнил, что в настоящее время Тигипко контролирует два банка - "Таскомбанк" и "Универсал банк", а также ряд небанковских финансовых учреждений, которые входят в состав одной банковской группы.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ.РФ и Украиной. В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщали, что арбитры "признали ВЭБ.РФ инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной". По мнению состава арбитража, ВЭБ.РФ соответствует всем требованиям, предъявляемым к инвестору по данному соглашению. При этом, вопреки доводам Украины, состав арбитража отказался признавать ВЭБ.РФ государственным органом или частью государства.