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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске

"Норникель" потратит более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности

Глава компании Владимир Потанин подчеркнул, что "Норникель" выполняет поручения президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и по восстановлению экосистемы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норникель" планирует в ближайшие годы потратить свыше 350 млрд рублей на меры по экологии и промышленной безопасности, сообщил глава компании Владимир Потанин в эфире телеканала РБК.

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Он подчеркнул, что "Норникель" выполняет поручения президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и по восстановлению экосистемы. "Более того, в ближайшие годы мы планируем потратить свыше 350 млрд рублей на вопросы промышленной безопасности и экологии", - сказал Потанин.

Ранее компания сообщила, что в ближайшие 10 лет вложит около $5,5 млрд в проекты, оказывающие позитивный эффект на окружающую среду. В том числе, инвестиции в "серный проект" "Норникеля" до 2025 г. оцениваются в $3,5 млрд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПотанин, Владимир ОлеговичРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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