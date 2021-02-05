"Норникель" потратит более 350 млрд рублей на вопросы экологии и промышленной безопасности

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Горно-металлургическая компания "Норникель" планирует в ближайшие годы потратить свыше 350 млрд рублей на меры по экологии и промышленной безопасности, сообщил глава компании Владимир Потанин в эфире телеканала РБК .

Он подчеркнул, что "Норникель" выполняет поручения президента РФ Владимира Путина по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске и по восстановлению экосистемы. "Более того, в ближайшие годы мы планируем потратить свыше 350 млрд рублей на вопросы промышленной безопасности и экологии", - сказал Потанин.

Ранее компания сообщила, что в ближайшие 10 лет вложит около $5,5 млрд в проекты, оказывающие позитивный эффект на окружающую среду. В том числе, инвестиции в "серный проект" "Норникеля" до 2025 г. оцениваются в $3,5 млрд.