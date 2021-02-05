Власти Крыма просят подрядчика возместить ущерб за протекшую крышу Воронцовского дворца

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Минкультуры Крыма обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании более 18 млн рублей с компании "Меандр", реставрировавшей Воронцовский дворец в Алупке. Соответствующее определение размещено в картотеке арбитражных дел.

"Истец обратился в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к ответчику о взыскании 18 371 908,67 рублей. Принять заявление к производству и возбудить производство по делу", - говорится в материалах суда. Уточняется, что предварительное судебное заседание с возможным переходом к судебному разбирательству назначено на 7 апреля.

"Претензия такая есть - она связана с возмещением ущерба в связи с протеканием крыши Воронцовского дворца", - уточнили в пресс-службе Минкультуры Крыма.

Сильный ветер 7 июня 2019 года сдвинул временную кровлю дворца, смонтированную на время ремонта. Вода попала в помещения, однако, как отмечали в республиканском министерстве культуры, фонды музея не пострадали. На два дня основной корпус дворца, куда попала вода, был закрыт для посещения. Позже представитель Алупкинского дворцово-паркового музея-заповедника уточнил ТАСС, что во время сильного ливня мебель, картины, документы и украшения стен Воронцовского дворца намокли, а конструкции здания напитались влагой.

Вице-премьер региона Евгений Кабанов 8 июля 2020 года сообщил, что власти Крыма расторгли контракт с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец в Алупке, после срыва сроков работ. Он уточнил, что сумма контракта превышала 300 млн рублей и речь шла о компании "Меандр".

Воронцовский дворец был построен в первой половине XIX века крестником императрицы Екатерины II графом Михаилом Воронцовым. Он является популярным у туристов объектом, ежегодно привлекает тысячи экскурсантов. В рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя во дворце проводятся ремонтные работы. Реставрационные и восстановительные работы оцениваются в 900 млн рублей.