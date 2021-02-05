Хайнаньский космодром осуществил десять успешных запусков за последние пять лет

ХАЙКОУ, 5 февраля. /ТАСС/. Китайский космодром Вэньчан, расположенный в одноименном городе в южной китайской провинции Хайнань, провел десять успешных запусков в период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.). Об этом сообщил информационный портал "Чжунго синьвэнь" со ссылкой на мэра города Ван Сяоцяо.

Градоначальник на очередной сессии Собрания народных представителей Вэньчана представил доклад о работе местного правительства за пятилетний период. По его словам, за эти годы Вэньчан достиг больших успехов в социально-экономическом развитии. В частности, здесь начались строительные работы по созданию супервычислительного центра. В прошлом году международный аэрокосмический городок в Вэньчане был добавлен властями Хайнаня в список 11 ключевых индустриальных парков провинции, в нем уже зарегистрировались 122 предприятия. Кроме того, в ноябре прошлого года в Хайкоу, административном центре Хайнаня, прошел Вэньчанский международный аэрокосмический форум.

По словам Ван Сяоцяо, в этом году Вэньчан активизирует планирование и строительство объектов инфраструктуры аэрокосмического городка, привлекая к его развитию государственные предприятия, научно-исследовательские институты и высокотехнологичные частные компании. В рамках развития аэрокосмической отрасли Вэньчан планирует строительство научно-исследовательских и сборочных производственных баз, а также инвестиции в сферы инновационных космических технологий, уточняет портал.

Космодром Вэньчан является важной аэрокосмической площадкой Китая. Именно отсюда в прошлом году были совершены запуски зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1" и беспилотного возвращаемого аппарата "Чанъэ-5", доставившего на Землю образцы лунного грунта.