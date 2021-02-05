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В России подорожали помидоры, виноград и морковь

По данным Росстата, стоимость помидоров в январе 2021 года выросла на 14,6% винограда - на 13%, моркови - на 8,2%
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Стоимость помидоров в России в январе 2021 года выросла на 14,6% по сравнению с показателем за декабрь, винограда - на 13%, моркови - на 8,2%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры - 14,6%, виноград - 13,0%, морковь - 8,2%, картофель - 7,1%, бананы - 6,5%, огурцы - 6%, лук репчатый - 5,3%", - отмечается в документе.

Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно. В среднем, по данным Росстата, рост стоимости плодоовощной продукции в России в январе составил 4,77% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года и 16,33% по сравнению с январем 2020 года.

Кроме того, выросли цены на охлажденные и мороженые куры, пшеничную муку, икру лососевых рыб и майонез - на 1,4-2,2%.

При этом сахарный песок подешевел на 1,6%, куриные яйца - на 0,3%, пшено и натуральный пчелиный мед - на 0,6% и 0,1% соответственно.

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