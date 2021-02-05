Годовая инфляция в России в январе ускорилась до 5,19%

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Инфляция в РФ в январе 2021 года ускорилась до 5,19% в годовом выражении после 4,9% в декабре 2020 года, следует из материалов Росстата. В месячном выражении рост потребительских цен составил 0,67%,

Продовольственные товары в январе подорожали на 1,01% по сравнению с декабрем, непродовольственные - на 0,53%. Стоимость услуг выросла на 0,38%.

Ранее в Минэкономразвития заявляли, что пик инфляции в РФ еще не пройден - снижение потребительских цен начнется во II квартале этого года.

Рост потребительских цен на 0,8% и более в январе зафиксирован в 22 субъектах РФ, в наибольшей степени - на 1,2% - в Республике Дагестан. Снижение потребительских цен отмечено в Амурской области - на 0,1%. В Москве цены за отчетный месяц выросли на 0,9%, в Санкт-Петербурге - на 0,7%.

Лекарства и непродовольственные товары

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) за январь выросли в цене на 0,1%. В частности, отечественный аспирин подорожал на 1,8%, цефтриаксон (антибиотик) - на 0,7%, панкреатин (пищеварительное средство) - на 0,6%, лоратадин - на 0,5%, амброксол и умифеновир (арбидол) - на 0,4%.

В то же время цены на нитроглицерин снизились на 0,8%, на смекту - на 0,5%, на колекальциферол (витамин Д3) и дротаверин ("Но-шпа") - на 0,3%, на винпоцетин, азитромицин и ибупрофен - на 0,2%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, подорожали на 0,9%, в том числе бромгексин (отхаркивающее средство при лечении бронхитов и пневмонии) - на 5,6%, алмагель (препарат для желудка) и линекс (пробиотик) - на 1,6%, отечественные поливитамины без минералов - на 1,5%, йод - на 1,4%, сульфацетамид - на 1,2%, офтан катахром (офтальмологические капли) - на 1,1%, настойка пустырника - на 1%.

Среди медицинских товаров выросли цены на медицинские безртутные термометры и бинты - на 0,9%, на электронные медицинские термометры - на 0,8%, на электронные аппараты для измерения артериального давления - на 0,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: газовое моторное топливо - на 4,4%, спички - на 1%, детские бумажные подгузники - на 0,8%, пеленки для новорожденных - на 0,6%, хозяйственное мыло - на 0,5%, дизельное топливо - на 0,4%, стиральный порошок - на 0,3%, мыло - на 0,2%, туалетная бумага - на 0,1%.

Одновременно снизились цены на антисептик для рук - на 0,8%, санитарно-гигиенические маски - на 0,5%, на влажные салфетки - на 0,4%, на зубную пасту - на 0,3%, на гигиенические прокладки - на 0,2%.

Отечественные легковые автомобили выросли в цене на 2,2%, телевизоры - на 1,8%.

Цены на услуги

В январе проезд в метро подорожал - на 5,5%, комбинированный билет для проезда в городском пассажирском транспорте - на 5,1%, проезд в троллейбусе - на 4,7%, в трамвае - на 4,4%, в пригородном поезде - на 3,7%, в городском автобусе - на 2,4%.

Проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 10,7%, авиаперелет экономическим классом - на 3,3%.

Стоимость капремонта увеличилась на 4,6%, услуг почтовой связи - на 3,4%, билетов в музеи и на выставки - на 2,7%, услуг правового характера - на 2,3%, клинического осмотра животного - на 1,9%, услуг гостиниц и прочих мест проживания, а также занятий в плавательных бассейнах - на 1,6%.

Цена годового полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков упала на 2,3%.

Путевки в санатории подешевели на 0,4%. Плата за обращение с твердыми коммунальными отходами снизилась на 0,3%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи и услуги химчисток - на 0,2%.

Ранее Росстат актуализировал структуру потребительских расходов населения для расчета индекса потребительских цен (ИПЦ) в 2021 году. В частности, доля продовольственных товаров увеличилась, а доли непродовольственных товаров и услуг - снизились. Кроме того, ведомство расширило перечень товаров и услуг, по которым формируется расчет индекса, до 556 позиций. В набор в том числе включены индивидуальные средства защиты, дезинфицирующие средства, медицинские товары и лекарственные препараты.