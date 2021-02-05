Росстат отчитался о ценах на подсолнечное масло и сахар

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Подсолнечное масло в России в январе 2021 года подорожало на 0,08% по сравнению с показателем за декабрь, в то же время сахар подешевел на 1,6%. Об этом говорится в материалах Росстата.

В декабре 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, розничная цена - 110 рублей за литр. Стоимость сахара установлена на уровне 36 рублей и 46 рублей за килограмм соответственно. Регулируемые цены будут действовать в России до 1 апреля 2021 года.

По данным Росстата, подсолнечное масло подорожало на 0,1-1,5% в 23 субъектах Российской Федерации, в 16 субъектах - на 1,6-6,1%. В семи субъектах цены на масло подсолнечное не изменились. В то же время в 22 субъектах РФ цены снизились на 0,1-1%, в 12 субъектах - на 1,1-2,4%, в 5 субъектах - на 2,5-7,4%.

"Одновременно в среднем по России наблюдалось снижение цен на сахар-песок на 1,6%, в том числе в 26 субъектах РФ - на 0,1-1%, в 34 субъектах - на 1,1-2,9%, в 13 субъектах - на 3-8,5%", - сообщил Росстат. По его данным, в трех субъектах цены не изменились. В пяти субъектах цены на сахар-песок выросли на 0,1-2%, в четырех субъектах - на 2,1-5,2%.

Куры, мука и рыбные консервы

В Росстате также сообщили о том, что среди прочих продовольственных товаров стали дороже: на 1,4-2,2% - куры охлажденные и мороженые, мука пшеничная, икра лососевых рыб, майонез; на 1-1,3% - рыба живая и охлажденная, мороженая неразделанная, консервы мясные для детского питания, консервы рыбные натуральные и с добавлением масла, кетчуп, овощи натуральные консервированные, шоколад, хлопья из злаков, овсяные хлопья "Геркулес".

В то же время снижение цен на яйца куриные в среднем по России составило 0,3. Из наблюдаемых продовольственных товаров также снизились цены на пшено и мед пчелиный натуральный - на 0,6% и 0,1% соответственно.