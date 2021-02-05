Минсельхоз ожидает снижение цен на овощи и фрукты по мере поступления нового урожая

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России ожидает снижение цен на овощи и фрукты по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Наибольшую динамику цен в январе традиционно демонстрирует плодоовощная группа, что носит сезонный характер и связано с сокращением запасов урожая 2020 года и увеличением доли импортной продукции на рынке. Снижение цен на овощи и фрукты ожидается по мере поступления на рынок нового урожая и снижения доли импорта", - считают в министерстве.

По данным Росстата, в январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на помидоры - 14,6%, виноград - 13%, морковь - 8,2%, картофель - 7,1%, бананы - 6,5%, огурцы - 6%, лук репчатый - 5,3%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 7,3% и 3,7% соответственно. В среднем, по данным Росстата, рост стоимости плодоовощной продукции в России в январе составил 4,77% по сравнению с показателем за декабрь 2020 года и 16,33% по сравнению с январем 2020 года.

При этом в Минсельхозе напомнили, что ряд видов продукции в категории фруктов, например бананы, полностью импортируется, а ценообразование зависит преимущественно от колебаний курса национальной валюты.

Стоимость продуктов питания

Минсельхоз России не видит оснований для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания.

"По оценке ведомства, в январе 2020 года ситуация на продовольственном рынке в целом соответствовала сезонным тенденциям, при этом по отдельным категориям продукции за счет принятых мер регулирования удалось добиться снижения уровня цен. В настоящее время основания для скачкообразного повышения стоимости продуктов питания отсутствуют", - отмечается в сообщении.

В министерстве напомнили, что Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные группы продовольствия.

В Асссоциации компаний розничной торговле (АКОРТ) ТАСС сообщили, что в настоящий момент договоренности, зафиксированные в декабрьском соглашении, соблюдаются в полном объеме. "По ряду позиций поставщикам и торговым сетям удалось достичь установления цен на уровне, ниже зафиксированного. Кроме того, по всем товарным категориям сохраняются повышенные запасы, достаточные для удовлетворения любого потребительского спроса", - сообщили в АКОРТ.

По данным министерства, в январе отмечалось снижение средних цен производителей на сахар (по данным Минсельхоза на 3 февраля, к началу года -1,7%, до 35,9 рубля за килограмм) и подсолнечное масло (-1,1%, до 92 рубля за литр), что обусловлено действием декабрьских соглашений. Дополнительно стабилизации цен на эту продукцию в долгосрочной перспективе будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой в 2021 году, предоставление переработчикам льготных кредитов на закупку свеклы, а также пошлины на экспорт масличных, считают в министерстве.

Кроме того, в прошлом месяце снизились отпускные цены на куриные яйца: первая категория подешевела на 6,4%, до 54,5 рубля за десяток, вторая категория - на 4,9%, до 48,8 рубля за десяток. Минсельхоз ожидает сохранение умеренной ценовой динамики на эту категорию в течение 2021 года, чему будет способствовать введение экспортных пошлин на зерновые и масличные и сокращение доли затрат на корма в себестоимости производства птицеводческой продукции.

По данным Росстата, в среднем стоимость продуктов питания в России в январе выросла на 1,07% по сравнению с показателем за декабрь и на 7,57% по сравнению с показателем за январь 2020 года.