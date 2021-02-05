Российские биржевые индексы выросли к закрытию торгов

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Российский фондовый рынок по итогам торгов в пятницу продемонстрировал уверенный рост. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,61%, до 3 392,73 пункта, индекс РТС - на 2,07%, до 1 431,76 пункта.

В свою очередь рост нефтяных котировок способствовал укреплению российского рубля. Так, курс доллара по отношению к российскому рублю на 18:58 мск снизился на 1,17%, до 74,62 руб., евро - на 0,67%, до 89,72 руб.

Лидерами роста по итогам фондовых торгов стали акции "Газпром нефти" (+2,66%), АФК "Системы" (+2,57%), ТГК-2 (+2,27%) и "префы" "Татнефти" (+1,94%). "Акции "Татнефти" растут благодаря стабильному укреплению цен на нефть, которые поддерживаются соглашением ОПЕК+ и восстановлением экономической активности", - подчеркнул главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

В лидерах снижения - акции "Селигдара" (-2,82%), ММК (-2,57%), "Норникеля" (-2,02%), а также обыкновенные акции "Магнита" (-1,83%). "Непросто краткосрочная ситуация складывается в бумагах "Магнита". Накануне компания опубликовала вполне положительную отчетность, которая была благоприятно оценена рынком, а акции отлично подросли к недельному пику на 5 160 руб. Сегодняшние продажи кроме как коррекцией и закреплением внутри торгового диапазона 4 860-5 160 руб. сложно объяснить. Рыночная позиция "Магнита" все такая же благоприятная, стратегия оправданная, поэтому после того как рынок закончит искать локальную справедливость, бумага вполне способна восстановиться к 5 200 руб.", - добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз на начало следующей недели

По мнению инвестиционного стратега "БКС мир инвестиций" Александра Бахтина, в понедельник "осторожное восходящее движение может продолжиться". Индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3 330-3 430 пунктов, курс рубля к доллару - около отметок 74,2-75,5 руб., прогнозирует эксперт.

Аналитик "Фридом финанс" Евгений Миронюк также допускает продолжение роста отечественных индексов на фоне роста нефтяных цен и в отсутствие новых значимых негативных факторов для рынка. По его прогнозу, индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 3 330-3 425 пунктов, а курс доллара и евро к рублю - 74-75,5 руб. и 89-90,4 руб. соответственно.