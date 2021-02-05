В Минэнерго объяснили рост цен на АЗС в начале года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министерство энергетики связало рост цен топлива на АЗС в начале года с индексацией акцизов на нефтепродукты, а также с отставанием стоимости топлива от среднего по России уровня инфляции. Об этом журналистам сообщили в Минэнерго.

"Наблюдаемый рост в розничном сегменте объясняется разовой плановой индексацией акцизов с 1 января 2021 года, а также накопленным отставанием темпов роста цен на АЗС от инфляции в 2020 году", - сказали в министерстве.

По мнению экспертов Минэнерго, рост производства и отгрузки моторного топлива на внутренний рынок сдержат повышение цен на АЗС в пределах инфляции. "С учетом сформированных планов нефтеперерабатывающих компаний по производству и отгрузкам моторного топлива на внутренний рынок и постепенного восстановления экономической эффективности экономики НПЗ темпы роста розничных цен ожидаются в пределах годовой инфляции", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заметил, что именно в январе на топливный рынок влияло два фактора - рост закупок со стороны отдыхающих в начале года, не имевших возможности вылететь за рубеж, а также кратковременный рост спроса у независимых сетей АЗС, страхующих свои риски и закупающих топливо впрок на фоне дорожающей нефти. "Безусловно, повлиял и плановый рост топливного акциза в начале года. В целом, на рынке бензина сегодня не наблюдается ажиотажного спроса, ситуация находится в рамках своей почти обычной динамики", - добавил эксперт.

Директор центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов заметил, что в 2020 году, по данным Росстата, бензин подорожал на 2,5%, дизельное топливо - на 1,8% при общем уровне инфляции в 4,9%. Таким образом, в прошлом году рост цен на топливо оказался в два раза меньше инфляции.

В январе 2021 года бензин подорожал практически на 1% за месяц, до 46,3 рубля за литр. "Однако в течение года рост на бензин останется в пределах ожидаемой инфляции в 4%", - заметил он.