"Вкусвилл" открыл собственную лицензированную микробиологическую лабораторию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "Вкусвилл" запустил собственную микробиологическую лабораторию с государственной лицензией на территории распределительного центра "Вешки". Об этом говорится в сообщении компании по итогам "Дня качества", на котором журналистам представили лабораторию.

"Нам важно проводить аудиты поставщиков, то есть не только проверку конечного продукта, но и условия, в которых он производится. Без лицензии микробиологическая лаборатория работать не может, но "Вкусвилл" все равно нуждался в лаборатории именно по микробиологии и мы смогли ее открыть на новом РЦ и получить лицензию в декабре 2020 года", - отметила на мероприятии руководитель направления аудитов и исследований сети магазинов "Вкусвилл" Наталья Гончарова. По ее словам, поскольку продукция производится без использования консервантов, существует риск развития микробиологических процессов, именно поэтому ретейлер давно нуждался в полнофункциональной лаборатории.

Около 20 испытаний проводится в день на нитриты и около 20 - физико-химических, а также около 30 микробиологических, кроме того, проводится проверка на органолептику. В месяц в лаборатории "Вкусвилл" проводит порядка 2 000 исследований. Внутри лаборатории есть два отделения - физико-химическое (новые исследования на пищевую ценность) и микробиологическое (исследования на санитарную микробиологию, дрожжи плесени и патогены). "На данный момент "Вкусвилл" проводит все аудиты поставщиков самостоятельно и не сотрудничает с аутсорсинговыми компаниями", - сообщили в компании. Новая лаборатория будет следить за пищевой безопасностью и санитарией во всех 1 246 розничных магазинах сети. В лаборатории работают три сотрудника, предусмотрено четкое зонирование на "чистую" и "грязную" зоны, между которыми находится санпропускник.