Меркель заявила, что обсудит с США вопрос реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" вызывает противоречия между Евросоюзом и США, но стороны могут найти общее решение. Об этом заявила в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель на виртуальной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном по итогам онлайн-заседания совместного совета безопасности и обороны двух стран.

"Что касается администрации [президента США Джо] Байдена, то, разумеется, мы вступим с ней в диалог", - заверила Меркель. Она снова отрицательно отозвалась об экстерриториальных санкциях, введенных Вашингтоном против проекта "Северный поток - 2" и затрагивающих участвующих в нем компаний. В то же время она высказала мнение, что, "возможно, разногласия [по вопросу реализации проекта с США] не так велики, как кажется". "Ясно, что это противоречивый проект, который обсуждается в Европе", - признала канцлер, но отметила, что на основе определенных рамочных условий "можно вместе найти решение".

По ее словам, "Северный поток - 2" является бизнес-проектом, но имеет и политическое значение, а также "играет важную роль в трансатлантическом регионе".

Базовое требование третьего энергопакета Евросоюза - это разделение энергокомпаний (unbundling). Оно подразумевает необходимость разделения европейских энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т.д.) - с другой.

В 2019 года в рекордные сроки была обновлена Газовая директива ЕС. Суть внесенных в нее изменений - распространить на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, нормы третьего энергопакета. Хотя Еврокомиссия утверждала, что это положение будет распространяться на все проекты морских газопроводов, она никогда не скрывала, что сам третий энергопакет и поправки в Газовую директиву ЕС разработаны и внедрены с целью расширения возможностей административного нерыночного контроля со стороны Брюсселя над российским экспортом газа в государства - члены сообщества. В мае прошлого года регулятор ФРГ отказал в освобождении "Северного потока - 2" от правил Газовой директивы ЕС.