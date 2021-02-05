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Минтранс поручил проработать предложения по реконструкции дороги после ДТП под Сызранью

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, уже есть договоренность о выявлении "узких" мест трассы

САМАРА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Виталий Савельев поручил выявить проблемы на участке трассы М-5 "Урал", где 29 января произошло крупное ДТП под Сызранью, и проработать предложения по их устранению. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Самарской области со ссылкой на главу региона Дмитрия Азарова.

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"Мы от Самарской области представили свои предложения, и министр транспорта дал соответствующие поручения на их проработку. Аналогичное обращение от Сергея Ивановича Морозова (губернатор Ульяновской области) будет направлено также в адрес министра. Но уже на сегодняшней нашей встрече есть предварительная договоренность о выявлении - в прямом и переносном смысле - "узких" мест", - цитирует пресс-служба Азарова.

Как сообщал ТАСС, в Самарской области специалисты министерства транспорта и управляющей компании трассы М-5 "Большая Волга" подготовили предложение, включающее реконструкцию участка с разделительными полосами и отбойниками, которые исключат выезд на встречную полосу. Морозов также сообщал, что направил предложение в Минтранс РФ о расширении дороги за счет строительства четвертой полосы.

ДТП произошло 29 января на 873-м километре дороги М-5 у населенного пункта Заборовка. Столкнулись грузовик, легковой автомобиль и автобус. Погибли 12 человек, пострадали 24, 11 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
Морозов, Сергей ИвановичРоссияАзаров, Дмитрий ИгоревичУльяновская областьСамарская областьСавельев, Виталий Геннадьевич
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