ФАС провела проверки в регионах после обращений по вопросам роста цен на продукты

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Территориальные органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) провели проверки в ряде регионов после обращений по вопросу роста цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили журналистам в пресс-службе ФАС.

Как в России борются с ростом цен на продукты

"В указанный отчетный период (с 21 по 27 января - прим. ТАСС) ряд территориальных органов ФАС России (Забайкальское, Красноярское, Московское областное, Пермское, Томское, Хабаровское УФАС России) провели камеральные проверки хозяйствующих субъектов, действующих на рынках муки, хлеба, яиц куриных, молочной продукции, а также ряда предприятий торговли", - отмечают в службе.

По данным ФАС, в период с 21 по 27 января 2021 года в региональные управления ФАС поступило 192 обращения по вопросу роста цен на социально значимые продовольственные товары. При этом ведомство наблюдает снижение числа обращений на 13% по сравнению с неделей ранее.

"По каждому обращению проводится проверка изложенных в нем фактов. При выявлении повышения цен антимонопольные органы совместно с органами прокуратуры проводят проверки как оптовых поставщиков продовольственных товаров, так и розничных сетей", - указывают в ФАС.

Отмечается, что Волгоградское и Белгородское УФАС России направили материалы проверок, проведенных ранее, в органы прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования.

Кроме того, по материалам Орловского УФАС России, направленным в органы прокуратуры ранее, объявлены предостережения должностным лицам ряда организаций торговли. По материалам Саратовского УФАС прокуратурой вынесено представление директору компании об устранении нарушений законодательства о ценообразовании и государственном регулировании торговой деятельности.

"Работа по недопущению необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары антимонопольными органами будет продолжена", - подчеркивают в ФАС.

Также в ФАС добавили, что федеральные торговые сети установленные соглашениями цены на масло подсолнечное и на сахар-песок, как правило, соблюдают.