Минсельхоз распределил квоту на зерно в объеме 17,5 млн тонн между 234 экспортерами

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Квота на экспорт зерна в объеме 17,5 млн тонн распределена между 234 экспортерами, она будет действовать в период с 15 февраля до 30 июня 2021 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза России.

"Распределение объемов обсуждалось с участниками рынка и проводилось по историческому принципу, для расчета использовались результаты поставок на внешние рынки по итогам 2020 календарного года. В общей сложности квота в объеме 17,5 млн тонн распределена между 234 экспортерами, она будет действовать в период с 15 февраля до 30 июня 2021 года", - отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что приказ Министерства сельского хозяйства об утверждении распределения тарифной квоты в отношении зерновых культур участникам внешнеэкономической деятельности подписан.

С 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят €50 за тонну (с 15 февраля до 1 марта - €25 за тонну). С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь идет о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых свыше квоты будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну. Со 2 июня заработает механизм плавающей пошлины, при котором пошлина на экспорт пшеницы из РФ будет взиматься при достижении цены на бирже в размере $200 за тонну, в таком случае пошлина составит 70% от разницы между в $200 и ценой контракта.