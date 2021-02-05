В ФТС назвали крупнейших импортеров российского газа в Европе в 2020 году

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лидерами по темпам роста импорта российского трубопроводного газа в 2020 году в Европе стали Греция, Италия и Польша, свидетельствуют данные ФТС России.

Так, по данным службы, Польша в прошлом году увеличила импорт газа "Газпрома" на 73,44%, до 9,668 млрд куб. м, Италия - на 41,01%, до 20,142 млрд куб. м, Греция - на 28,34%, 2,893 млрд куб. м.

Импорт газа в прошлом году в Европе также нарастили Венгрия - на 13,57%, до 8,917 млрд куб. м и Дания - на 10,49%, до 1,845 млрд куб. м.

Крупнейшим импортером газа в 2020 году традиционно была Германия, купив у "Газпрома" 38,148 млрд куб. м. Этот показатель на 30,23% ниже показателя импорта 2019 году. Второе место по объему закупок в 2020 году заняла Италия, третье Австрия и Франция, купившие 11,909 млрд куб. м и 11,885 млрд куб. м российского газа соответственно (снижение на 28,51% и 13,85% соответственно).

Белоруссия в 2020 году импортировала 18,766 млрд куб. м газа (снижение на 7,38%).

Также заметно увеличил импорт российского газа в 2020 году Китай, который купил, по данным ФТС, 2,59 млрд куб. м российского газа против 327,9 млн куб. м газа годом ранее. Экспорт российского газа в Турцию в 2020 году снизился на 13,63%, до 13,282 млрд куб. м.