Минпромторг и "Опора России" объединят усилия для развития МСП в производстве и экспорте

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин обсудили развитие малого и индивидуального предпринимательства в отраслях промышленности, а также участие малого и среднего бизнеса в реализации нацпроекта по экспорту. Об этом говорится в сообщении Фонда Росконгресс.

"Мы обсуждали развитие МСП в производстве, в торговле, в экспорте и в конгрессно-выставочной деятельности. [Договорились] объединить усилия и работать в этих направлениях", - сообщил Калинин ТАСС.

По данным Росконгресса, участники встречи также обсудили возможные меры по активизации деловой активности и восстановления конгрессно-выставочной индустрии. "Среди важнейших мер была названа необходимость вакцинации от коронавирусной инфекции для скорейшего формирования коллективного иммунитета и обеспечения безопасности участников деловых мероприятий", - говорится в сообщении фонда.

Согласно указу президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", доля малого и среднего бизнеса в общем объеме несырьевого экспорта должна достичь не менее 10%, при этом численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в России, включая индивидуальных предпринимателей, должна достичь 25 млн человек.

Как говорится в сообщении фонда, в рамках исполнения указа "Опора России" осуществляет комплекс мер, направленных на вовлечение в предпринимательство и поддержку малого бизнеса: обеспечивает продвижение финансовых и налоговых мер по акселерации бизнеса, создает условия для цифровизации МСП, привлекает внимание к вопросам развития малого бизнеса и вызовам, с которыми сталкиваются индивидуальные предприниматели.