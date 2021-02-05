ФАС выявила картель по поддержанию цен на поставку ГСМ по госконтрактам

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель по поддержанию цен на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) для государственных предприятий, органов власти, бюджетных учреждений и органов местного самоуправления. Размер штрафов для компаний составил более 400 млн рублей, говорится в сообщении ведомства.

Так, ФАС вынесла решение в отношении "Нова Групп", "ПНТ", "Белая Звезда", НК "Союз Петролеум", "Атлант-Ойл" и "Фьюел Менеджмент", которые признаны виновными в заключении и реализации антиконкурентного соглашения. По информации ведомства, участники картеля поддерживали цены на поставку ГСМ в период с февраля 2016 года по сентябрь 2019 года. Отмечается, что общая выручка картеля превысила 900 млн рублей.

"Картель действовал на территории всей Российской Федерации в течение нескольких лет. В числе заказчиков горюче-смазочных материалов были, в том числе, коммунальные предприятия. Затраты на покупку ГСМ по завышенной стоимости могли сказаться на тарифах для населения", - прокомментировал заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский, слова которого приводятся в сообщении.