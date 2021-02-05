В Белоруссии опровергли информацию о дефектах на циркуляционном насосе БелАЭС

МИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Минэнерго Белоруссии опровергло информацию о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС.

"Появившаяся в некоторых телеграм-каналах информация о дефектах на одном из циркуляционных насосов первого энергоблока БелАЭС не соответствует действительности", - сказано в сообщении пресс-службы ведомства в пятницу. - Все насосы первого энергоблока работают в штатном режиме".

В сообщении подчеркивается, что продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора в соответствии с этапной программой опытно-промышленной эксплуатации.

Ранее некоторые Telegram-каналы сообщали, что в трубопроводе одного из циркуляционных насосов якобы образовался свищ (брак металла или сварки, микроотверстие, через которое струится вода) и с 7 февраля планировалось начать недельный ремонт.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). 21 декабря Минэнерго Белоруссии сообщило о завершении этапа энергетического пуска, после чего Госатомнадзор выдал разрешение на право выполнения этапной программы опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока. Это финальная и самая продолжительная проверка энергоблока перед вводом в работу. 2 февраля Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС выработал первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй - в 2022 году.