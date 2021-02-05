СМИ: ФРГ рассматривает идею применения "механизма отключения" для "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Власти Германии рассматривают идею применения так называемого механизма отключения для "Северного потока - 2", который предполагает приостановку эксплуатации газопровода в случае сокращения поставок топлива через Украину. Об этом сообщил в пятницу журнал WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

"В действительности ни канцлер Ангела Меркель, ни ее глава МИД, социал-демократ Хайко Маас, не готовы выйти из спорного проекта - и в этом ничего не изменила смена власти в Белом доме. Правда, сейчас обсуждается идея снабдить трубопровод "механизмом отключения", - пишет издание.

Оно пояснило, что "транспортировка [газа по "Северному потоку - 2"] может быть прервана с германской стороны", если Россия заявит Украине о намерении сократить поставки топлива. Источники журнала в МИД ФРГ отметили, что такой механизм позволит исключить использование "Северного потока - 2" как средства давления на Киев". Журнал напомнил, что это является "важным требованием США".

Во вторник газета Handelsblatt сообщила, что Вашингтон впервые сигнализировал о готовности начать диалог о снятии санкций с "Северного потока - 2", но в ответ прежде требует выполнения ряда условий. В частности, США хотят, чтобы вопрос реализации газопровода был увязан с механизмом, который позволит не допустить эксплуатацию газопровода в случае сокращения транзитных поставок через Украину. То есть, согласно требованию США, поставки газа по "Северному потоку - 2" могут быть прерваны, в случае если Москва попытается оказать давление на Украину, сократив объемы газа, утверждала газета.