Байден заявил, что экономика США находится в трудном положении из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Экономика Соединенных Штатов продолжает находиться в трудном положении из-за последствий пандемии нового коронавируса, а в общей сложности 36 млн американцев не хватает еды. Об этом заявил в пятницу президент США Джо Байден, выступая в Белом доме.

Американский лидер привел эти данные, говоря о необходимости принять предложенный им пакет стимулирующих экономику мер в размере $1,9 трлн.

"Абсолютно ясно, что экономика все еще находится в трудном положении", - признал Байден. "Более 10 млн человек остались без работы, а 4 млн находятся без работы по полгода и больше, <...> 24 млн взрослых и 12 млн детей буквально не хватает еды", - сообщил он. "Поэтому я буду действовать и буду действовать быстро", - добавил Байден.

В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов отметила, что экономика США восстанавливается в настоящий момент слишком медленно. "Наша экономика выбирается из кризиса, который оказался хуже, чем самые плохие времена Великой депрессии, и выбирается медленными темпами", - подчеркнула она.

Министерство труда США зафиксировало за январь незначительное снижение уровня безработицы до 6,3%, в то время как в ноябре и декабре прошлого года показатель составлял 6,7%. Согласно опубликованной в пятницу ведомством статистике, количество рабочих мест увеличилось на 49 тыс., месяцем ранее наблюдалось сокращение на 140 тыс., хотя до этого в течение полугода занятость демонстрировала рост.