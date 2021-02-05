Россия в 2020 году увеличила экспорт золота в три раза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россия в 2020 году экспортировала золота на общую сумму $18,535 млрд, что в 3,2 раза больше, чем в 2019 году, следует из данных ФТС.

В апреле 2020 года правительство РФ разрешило Минпромтогу выдавать производителям генеральные лицензии на экспорт аффинированного золота и серебра в слитках на основании согласованного Минфином заявления. До этого генеральные лицензии на экспорт выдавались только банкам, получившим соответствующую лицензию ЦБ. Компании и аффинажные заводы могли экспортировать драгметаллы на основании разовых лицензий, выдаваемых на контракт с конкретным иностранным контрагентом.

В 2019 году Россия экспортировала золота в необработанном виде и в слитках на сумму $5,76 млрд. В натуральном выражении вывоз золота в 2020 году вырос более чем в два раза - до 320 тонн против 123 тонн в 2019-м.

Наибольший объем экспорта золота идет в Великобританию - 290 тонн на сумму $16,9 млрд. Годом ранее в эту страну было вывезено 113 тонн золота на общую сумму $5,3 млрд.