Силуанов заявил об успешном преодолении экономикой России последствий "коронакризиса"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Подтверждение агентством Fitch суверенного рейтинга РФ на уровне BBB со стабильным прогнозом свидетельствует об успешном преодолении российской экономикой негативных последствий "коронакризиса", заявил журналистам глава Минфина России Антон Силуанов.

"Второе с начала года подтверждение суверенного кредитного рейтинга Российской Федерации, на этот раз агентством Fitch Ratings - на уровне BBB со стабильным прогнозом, является еще одним свидетельством успешного преодоления российской экономикой негативных последствий "коронакризиса". Как отмечает Fitch Ratings, взвешенная бюджетная политика в сочетании с проводимым Банком России инфляционным таргетированием и режимом плавающего валютного курса обеспечила высокую устойчивость России перед лицом внешних шоков", - сказал Силуанов.

Он добавил, что накопление фискальных резервов и устойчивый рост экономики могут стать основанием для повышения Fitch кредитного рейтинга РФ. "Дальнейшее накопление фискальных резервов и выход отечественной экономики на траекторию устойчивого роста в будущем могут стать основанием для пересмотра агентством кредитного рейтинга нашей страны в сторону повышения", - сказал Силуанов.

Международное рейтинговое агентство Fitch ранее сообщило о сохранении долгосрочного кредитного рейтинга России в иностранной валюте на инвестиционном уровне BBB со стабильным прогнозом. 16 января рейтинговое агентство S&P подтвердило рейтинг РФ на уровне ВВВ- со стабильным прогнозом.