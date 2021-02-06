Демонстратор двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 изготовят к концу года

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Демонстратор двигателя ВК-1600В для вертолета Ка-62 будет изготовлен к концу 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех").

"В конце 2021 года двигатель-демонстратор будет собран. Часть деталей для нового двигателя уже произведена", - сказали в ОДК.

Двигатель ВК-1600В разработан Объединенной двигателестроительной корпорацией и создается для перспективного многоцелевого вертолета Ка-62. На сегодняшний день в стране нет отечественных двигателей такой размерности.

Ка-62 - средний многоцелевой вертолет, в настоящее время проходит испытания. В конце мая 2017 года совершил первый испытательный полет на площадке Арсеньевской авиационной компании "Прогресс". Полет продолжался 15 минут на скорости 110 км/ч и показал, что все необходимые доработки вертолета успешно завершены. Минпромторг РФ планирует продать 365 Ка-62 к 2030 году. В число основных сфер применения Ка-62 входят транспортировка пассажиров, спасательные операции, а также работы в нефтегазовой области.