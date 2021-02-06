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Политический кризис в Мьянме

Twitter осудил блокировку сервиса на территории Мьянмы

В компании заявили, что принцип открытого интернета все чаще подвергается угрозе по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 6 февраля. /ТАСС/. Twitter выступила с осуждением блокировки своего одноименного сервиса микроблогов на территории Мьянмы. Соответствующее заявление представителя Twitter приводит в пятницу телекомпания CNN.

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"Это подрывает общественный дискурс и нарушает право людей на гласность", - заявил представитель компании, подчеркнув, что в Twitter "глубоко озабочены" блокировками сервиса на территории страны. "Принцип открытого интернета все чаще подвергается угрозе по всему миру. Мы продолжим настаивать на необходимости прекращения деструктивных блокировок на уровне властей", - заключил представитель компании.

В пятницу международная некоммерческая организация NetBlocks сообщила на своей странице в Twitter, что мьянманские интернет-провайдеры блокируют доступ к этой социальной сети. В четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны. По данным NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с социальной сетью Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger, принадлежащими Facebook.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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