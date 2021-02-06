Twitter осудил блокировку сервиса на территории Мьянмы

"Это подрывает общественный дискурс и нарушает право людей на гласность", - заявил представитель компании, подчеркнув, что в Twitter "глубоко озабочены" блокировками сервиса на территории страны. "Принцип открытого интернета все чаще подвергается угрозе по всему миру. Мы продолжим настаивать на необходимости прекращения деструктивных блокировок на уровне властей", - заключил представитель компании.

В пятницу международная некоммерческая организация NetBlocks сообщила на своей странице в Twitter, что мьянманские интернет-провайдеры блокируют доступ к этой социальной сети. В четверг агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства информации Мьянмы информировало о блокировке доступа к различным сервисам компании Facebook по требованию властей страны. По данным NetBlocks, пользователи из Мьянмы испытывают проблемы с социальной сетью Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger, принадлежащими Facebook.