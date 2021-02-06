Рейсы из Махачкалы в Стамбул возобновятся с 16 февраля

МАХАЧКАЛА, 6 февраля. /ТАСС/. Регулярные международные авиаперевозки возобновляются из аэропорта Махачкалы с 16 февраля. Первый рейс после снятия ограничений запланирован в Стамбул авиакомпанией Utair, сообщил ТАСС в субботу помощник генерального директора аэропорта Махачкалы Мурад Шамсудинов.

"С 16 февраля авиакомпания Utair планирует выполнять рейсы из аэропорта Махачкалы в Турцию, город Стамбул. Вылет в 06:00 утра еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Билеты уже в продаже", - отметил собеседник агентства.

Аэропорт Махачкалы - единственный в Дагестане. Пропускная способность на внутренних рейсах составляет 200 пассажиров в час, на международных - 60. Из него выполняются рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Ростов-на-Дону, Краснодар, Самару, Тюмень, Новый Уренгой, а до закрытия в России международного авиасообщения рейсы также выполнялись в Казахстан, Турцию и ОАЭ.