Эксперт прогнозирует курс доллара в феврале на уровне 73-78 рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Волатильность рубля в феврале 2021 года будет повышенной на фоне опасений ужесточения санкционной повестки новой администрацией США, стоимость доллара и евро окажется в диапазонах 73-78 рублей и 88-94 рубля соответственно. Такой прогноз дал ТАСС директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

"По нашим прогнозам, волатильность рубля в феврале также будет повышенной в связи с геополитическими рисками - опасениями ужесточением санкционной повестки новой администрацией США, в том числе по мере развития ситуации вокруг политических акций. Торговые диапазоны, в которых будет колебаться доллар США, - 73-78 рублей, евро - 88-94 рубля", - сказал он.

Эксперт отметил, что в январе курс рубля ослабевал на фоне роста санкционной риторики в связи с сообщениями нового президента США Джо Байдена об отказе в стремлении к смягчению отношений с Россией. "Пик роста курсов пришелся на 28 января. Спрос на защитные активы вырос из-за сложившейся на мировых фондовых рынках нервозной ситуации после того, как (вслед за американскими) частные инвесторы других стран стали играть против хедж-фондов, провоцируя маржин-коллы у этих рыночных институтов в спекулятивных акциях", - добавил Тимошенко.

Интерес россиян к валюте

Согласно данным "Русского стандарта", в январе 2021 года общее количество операций с долларами и евро относительно декабря 2020 снизилось на 26%, а сумма сделок - на 31%. При этом по сравнению с январем прошлого года число операций снизилось на 56%, сумма - на 38%.

Вместе с тем в начале этого года россияне стали покупать иностранную валюту на более крупные средние чеки по сравнению с прошлым годом. Так, если относительно декабря 2020 средний чек одной такой операции в январе 2021 года снизился на 7%, то по сравнению с январем 2020 года он вырос на 42% и достиг 74 801 рубля.

"Минувший январь в очередной раз подтвердил тренд на общее снижение интереса россиян к иностранной валюте. Выбирая, к примеру, валюту вклада, все чаще предпочтение отдается рублям, поскольку именно в них россияне получают заработную плату, пособия, пенсии, а депозитные ставки в инвалюте заметно ниже", - отмечается в исследовании "Русского стандарта".

По данным аналитиков банка, в январе 2021 года доллары и евро чаще продавали, чем покупали, в отличие от января прошлого года. Так, в общем количестве валютообменных операций на продажу валюты пришлось 59%, тогда как на покупку - 41%. При этом доллары россияне продавали чуть чаще, чем евро. Так, на продажу долларов пришлось 60% операций с американской валютой, когда как на продажу евро - 56% от общей доли операций с европейскими деньгами.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в январе 2021 года, а также в январе и декабре 2020 года.