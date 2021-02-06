Стоимость авиабилетов по России с вылетом весной снизилась на 10%

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Стоимость авиабилетов внутри России с вылетом весной снизилась на 10%, средний чек в этом году составил чуть более 6 700 рублей. При этом в топ-3 популярных городов для путешествий у россиян вошли Сочи, Симферополь и Минеральные Воды (с вылетом из Москвы). Это следует из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

"Самые востребованные направления - это традиционно Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. Средний чек за перелет по России на весну пока на 10% меньше, чем год назад. Были проанализированы бронирования, совершенные в период с 1 декабря 2020 года по 29 января 2021 года с вылетами в течение весны, - сообщили в компании. - Средний чек по уже оформленным билетам на весну по России составляет 6 733 рубля за перелет в одну сторону, это на 10% меньше, чем год назад, когда авиабилеты по России стоили в среднем 7 472 рубля".

Средний чек на авиабилеты из Москвы в города России составил чуть более 5 800 рублей (снижение на 7%), из Санкт-Петербурга - чуть более 4 700 рублей (снижение на 12%).

Из Москвы также часто бронируют билеты в Калининград, Краснодар, Екатеринбург, Анапу, Иркутск и Санкт-Петербург. Из Санкт- Петербурга чаще всего бронируют билеты в Сочи, Минводы, Симферополь, Новосибирск, Калининград и Красноярск.