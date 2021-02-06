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Мишустин подписал распоряжение о продлении действия лицензий в некоторых сферах

Решение предусматривает возможность использовать дистанционные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений органами власти

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее снова автоматически продлевать действие лицензий и других разрешительных документов в некоторых социально значимых отраслях. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства России.

"Новое постановление правительства продлевает срок действия этой меры в отношении отдельных разрешений еще на год. <...> Принятое решение позволит автоматически продлить действие более 450 тыс. разрешений", - говорится в сообщении. Отмечается, что речь, в частности, идет о таких социально значимых сферах, как медицина, фармацевтика, образование, охрана труда.

Решение предусматривает возможность использовать дистанционные методы контроля при получении, переоформлении и продлении разрешений органами власти.

О решении кабмина продлить на год действие лицензий для предпринимателей, работающих в ряде сфер, Мишустин заявил 25 января на совещании со своими заместителями. Премьер отметил, что "такая мера поддержки во время распространения коронавируса показала свою эффективность".

Теги
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