Китай начал монтаж буровой платформы массой 100 тыс. тонн в акватории Хайнаня

ХАЙКОУ, 6 февраля. /ТАСС/. Китайская национальная нефтегазовая морская корпорация (CNOOC) приступила в субботу к проведению монтажных работ на новой глубоководной буровой платформе "Шэньхай-1" массой 100 тыс. тонн, доставленной на нефтегазовое месторождение в Южно-Китайском море в акватории острова Хайнань. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, крупное плавучее нефтеналивное хранилище 14 января отправилось на шельф из восточной провинции Шаньдун и прибыло в точку назначения 6 февраля.

Платформа будет осуществлять добычу углеводородов на скважинах проекта "Линшуй 17-2", которые находятся под водой на глубине 1 500 м. Разведанные запасы природного газа на этом месторождении, расположенном в 150 км от побережья Хайнаня, составляют 1,59 млн куб. м, а его совокупные залежи превышают 176 млрд куб. м.

"Мы планируем начать добычу в июне", - рассказал журналистам заместитель генерального менеджера проекта Лю Кунчжун. Он уточнил, что для приема нефтехранилища в точке назначения CNOOC направила около 80 рабочих и специалистов.

Глубоководная полупогружная плавучая платформа "Шэньхай-1", как сообщают представители корпорации, была сконструирована и построена Китаем самостоятельно, без иностранной поддержки. Срок ее эксплуатации составляет 150 лет. Максимальная емкость хранилища достигает 20 тыс. куб. м.