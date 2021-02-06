Премьер Сербии заявила, что "Балканский поток" способствует экономическому развитию страны

БЕЛГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Трубопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") способствует экономическому развитию Сербии и увеличивает ее инвестиционный потенциал. Об этом заявила в субботу премьер-министр республики Ана Брнабич, выступая с речью на церемонии по случаю 100 дней работы правительства.

"В энергетической сфере мы запустили газопровод "Балканский поток", - сказала она. - С открытием газопровода "Балканский поток" Сербия получила еще один источник снабжения газом, что обеспечивает намного большую энергетическую надежность. [Трубопровод] напрямую и косвенно способствует дальнейшему экономическому развитию страны благодаря большему количеству газа для нашего промышленного развития и внутренних и внешних инвестиций, а также тому, что Сербия становится транзитной страной и будет получать доход от транзита газа".

1 января сербский президент Александар Вучич дал старт запуску газопровода "Балканский поток" в своей стране, после чего туда начал поступать природный газ из России. Он сообщил, что цена газа из нового трубопровода составит $155 за 1 тысячу кубометров, тогда как ранее такой же объем газа обходился Белграду в $240.

Пролегающий по территории Сербии участок является продолжением одной из двух веток открытого 8 января 2020 года "Турецкого потока", по которой российский газ должен поступать в Турцию, а затем в Болгарию, Сербию и Венгрию. Длина участка составляет 403 км, а проектная мощность - 13,9 млрд кубометров в год.