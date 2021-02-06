В СФ считают непростым перенос в РФ зарубежного опыта по выдаче ссуд на судебные расходы

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Иностранный опыт использования кредитов на покрытие судебных расходов и подачи коллективных исков очень интересен, однако по объективным причинам его непросто будет "перенести на российскую почву". Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Ранее "Российская газета" написала, что в Совете Федерации изучают предложение экспертов о том, чтобы законодательно закрепить новый вид кредитов - ссуду на судебные расходы, при которой заемщику не придется платить проценты и возвращать деньги.

"Опыт интересен, но перенести его на российскую почву, на мой взгляд, будет непросто по объективным причинам. В ряде зарубежных стран все судебные споры ведутся только адвокатами, а в нашей стране "адвокатская монополия" отсутствует. У нас интересы граждан в суде может представлять любой человек, имеющий юридическое образование, а в отдельных процессах и не имеющий такового. В арбитражных спорах интересы компаний в большинстве случаев представляют корпоративные юристы или специализированные юридические фирмы", - сказала Рукавишникова, которая входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при СФ.

Кроме того, отметила сенатор, в России существует и активно развивается институт бесплатной правовой помощи, который в значительной степени решает вопрос представления интересов малоимущих граждан в судебных спорах. "Тем не менее, предложение следует детально изучить и выяснить мнение профессионального экспертного сообщества", - отметила Рукавишникова.

По ее мнению, сейчас оценить перспективность предложения сложно. При этом сенатор убеждена, что чем больше различных инструментов будет представлено на рынке, тем лучше.

Парламентарий отметила, что коллективные судебные иски нередко подают в странах, которые используют англо-саксонскую правовую систему. "Там очень распространены так называемые коллективные иски. Например, против производителей оружия, представителей табачной индустрии, сетей фастфуда. Если такой процесс выигрывается, то остаток компенсации после возврата ссуды делится между всеми истцами. О подобных громких процессах пишутся книги и снимаются художественные фильмы", - указала первый зампред комитета СФ по законодательству.