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Власти Турции планируют вывести страну в топ-10 экономик мира

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти планируют новые крупные инвестиции и проекты

АНКАРА, 6 февраля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти республики планируют вывести страну в топ-10 ведущих экономик мира.

"Турция в одиночку воплощает в жизнь более половины мегапроектов, реализуемых на сегодня в мире, - приводит слова президента агентство Anadolu. - Власти Турции планируют новые крупные инвестиции и проекты, которые выведут страну в топ-10 ведущих экономик мира.

По словам Эрдогана, возглавляемая им Партия справедливости и развития за 18 лет правления "добилась значимых результатов во всех областях ". "Это результат активной поддержки и вклада народа в политику властей", - добавил турецкий лидер.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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