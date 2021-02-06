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СМИ: Хайнань получил первое в КНР судно для ремонта морских кабелей напряжением 500 кВ

Судно оснащено современной роботизированной системой, акустическим и оптическим оборудованием, электромагнитными измерительными механизмами

ХАЙКОУ, 6 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская электросетевая корпорация (ЮЭК) передала Хайнаню первое в КНР специальное судно, которое способно осуществлять диагностику проходящих по морскому дну кабелей напряжением 500 кВ и осуществлять их ремонт. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

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По ее сведениям, новое плавучее техническое устройство называется "Наньдянь цзяньча-01" ("Инспектор ЮЭК-01"). Оно оснащено современной роботизированной системой, акустическим и оптическим оборудованием, электромагнитными измерительными механизмами.

Ремонтное судно базируется в порту административного центра Хайнаня города Хайкоу. Оно способно проводить работы с кабелями, которые находятся под напряжением, поэтому, как объяснили в ЮЭК, на период ремонта властям не придется отключать линию передач от источника энергии и временно оставлять жителей отдельных районов острова без электричества.

Власти Хайнаня активно развивают региональную систему электроснабжения, уделяя большое внимание экологически чистым источникам. Согласно статистике, в 2020 году только благодаря ключевым "зеленым" объектам остров получил более 13,33 млрд кВт/ч, что на 8,4% больше, чем за предшествующие 12 месяцев. Примерно 40% электричества, которое вырабатывает провинция, обеспечивают альтернативные технологии, позволяющие избежать загрязнения окружающей среды. Кроме того, энергия подается с материка через кабели, проложенные через Цюнжоуский пролив по морскому дну.

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