Премьер Словакии допустил возможность производства "Спутника V" на территории страны

ПРАГА, 6 февраля. /ТАСС/. Вакцины против коронавируса, включая российский препарат "Спутник V", могли бы производиться в Словакии. Об этом сообщил премьер-министр республики Игор Матович, выступая в программе "Субботние диалоги" Словацкого радио .

"В Словакии могли бы производиться вакцины против коронавируса, включая "Спутник V", - сказал он.

По словам Матовича, его страна исходит из того, что Россия заинтересована в размещении производства своего препарата в тех государствах, куда он поставляется. Глава правительства отметил, что Словакия готова направлять "Спутник V", если вакцина будет производиться на ее территории, и в другие страны Евросоюза.

"Если бы мы производили вакцину, то стали бы ее поставлять в равной степени и в другие государства ЕС. Нельзя ставить геополитические интересы [стран] над интересами [большинства простых] людей", - указал Матович.

Словакия, как подчеркнул он, также намерена вести переговоры о размещении на своей территории производства вакцин против коронавируса и с американской компанией Pfizer и ее германским партнером BioNTech и с американской фирмой Moderna. Подробностей премьер не привел.

Производственные возможности

Как сообщил ТАСС руководитель европейского аналитического центра ComeniusAnalytica со штаб-квартирой в Братиславе Владимир Бачишин, производство "Спутника V" можно организовать на специализированном фармацевтическом заводе в Прешовском крае на востоке Словакии.

"В селе Шаришске-Михаляны построено новое [фармацевтическое] предприятие "Имуна, Шаришске-Михаляны", ориентированное на выпуск различных видов вакцин. Оно располагает значительными мощностями, что позволило бы быстро наладить масштабное производство "Спутника V". Руководство "Имуна, Шаришске-Михаляны", насколько мне известно, очень заинтересовано в получении лицензии на выпуск российского препарата", - сказал собеседник агентства.

По его словам, словацкие медики с большим вниманием изучили опубликованную во вторник журналом The Lancet статью с изложением результатов третьей фазы клинических исследований "Спутника V", которые подтвердили его высокую эффективность и безопасность. "Ведущие словацкие эпидемиологи настоятельно рекомендуют властям приобрести российскую вакцину и быстрее начать ее использовать в республике", - подчеркнул Бачишин.