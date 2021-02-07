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Пандемия COVID-19
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Туркомпании РФ сократили долг по несостоявшимся из-за пандемии турам более чем в два раза

Долг туроператоров сократился до 16 млрд

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Туроператоры сократили долг перед россиянами по не состоявшимся из-за пандемии турам с более чем 40 млрд рублей до 16 млрд рублей. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова на конференции по развитию межрегионального туризма в России "Внутренний туризм - новые возможности".

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"Я считаю, что мы очень неплохо справились, лучше, чем многие страны в мире, у нас с рынка не ушел ни один крупный туроператор. Они все продолжили выполнять обязательства перед людьми, сократили обязательства перед людьми. Долг туроператоров в момент, когда кризис начинался, был более 40 млрд рублей, по состоянию на сегодняшний день он сократился до 16 млрд", - сказала Догузова.

Это "большой прогресс", считает руководитель Ростуризма, особенно в текущих рыночных условиях. Такого результата удалось достичь в том числе благодаря мерам государственной поддержки, которые были запущены в прошлом году, отметила она. Это и программа туристического кешбэка, и господдержка формирования чартерных программ по России, и гранты на туристические проекты, и точечные меры поддержки, включая смягчение условий по взносам в "Турпомощь", а также многие другие, пояснила Догузова. Меры господдержки отрасли будут продолжены и получат системный характер, отметила глава ведомства.

"Те обязательства, которые в прошлом году не были выполнены по понятным причинам в силу того, что многие страны были закрыты, я уверена, в этом году будут выполнены, и бизнес продолжит свою работу, а потребители, наши граждане, либо получат деньги, либо обязательно услугу, которую бизнес должен был оказать еще в прошлом году", - сказала Догузова.

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