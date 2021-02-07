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Пандемия COVID-19
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"Спутник V" к концу следующей недели может быть зарегистрирован в 25 странах

На данный момент вакцина одобрена 19 регуляторами, отметили в РФПИ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что российская вакцина "Спутник V" к концу следующей недели будет зарегистрирована в 25 странах. Об этом заявил глава фонда Кирилл Дмитриев в эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

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"К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину ["Спутник V"]",- сказал он.

Дмитриев добавил, что на данный момент вакцина "Спутник V" одобрена 19 регуляторами.

Журнал The Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинического исследования вакцины "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. Эффективность препарата составляет 91,6%, среди добровольцев старше 60 лет - 91,8%. Антитела к коронавирусу после вакцинации "Спутником V" были обнаружены у 98% добровольцев.

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