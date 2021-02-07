Второй цикл инвентаризации лесов начнут в мае 2021 года с помощью космических технологий

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Второй цикл государственной инвентаризации лесов начнется в мае 2021 года с использованием космической научной обсерватории углерода для международной отчетности по Парижскому соглашению о климате. О целях инвентаризации накануне Дня российской науки, отмечающегося 8 февраля, рассказали ТАСС ее разработчики из Института космических исследований РАН и Сибирского федерального университета.

"Рослесинфорг", ведущая лесоучетная организация страны, провела первый цикл инвентаризации в 2007-2020 годах. Эксперты установили, что реальные запасы древесины в стране значительно превышают зарегистрированные в госреестрах. Второй цикл инвентаризации пройдет с 2021-го по 2030 годы.

"Мы с надеждой ждем второй цикл государственной инвентаризацией лесов с применением космических технологий, и, на наш взгляд, это может принципиально изменить ситуацию с учетом лесов. Кроме того, потенциальная возможность совместного использования данных инвентаризации и результатов проекта "Космическая научная обсерватория углерода в лесах России" открывает дополнительные перспективы дальнейшего повышения надежности результатов мониторинга углеродного бюджета лесов страны", - заявил заведующий лабораторией Института космических исследований РАН Сергей Барталёв.

По его словам, в новой методике заложены серьезные возможности по использованию данных дистанционного зондирования Земли именно для оценки качественных и количественных характеристик лесов. Существующая система учета лесов базируется на устаревших данных и требует смены используемых подходов, в том числе с помощью разработанной методики, получившей название "Космическая научная обсерватория лесов России".

"Нами разработаны новые научные подходы, а также уникальный комплекс методов и технологий, позволяющих на основе спутниковых данных осуществлять ежегодный мониторинг объема древесной биомассы в лесах России. Это позволило впервые получить временной ряд ежегодных оценок объема древесной биомассы лесов всей страны за более чем десятилетний период", - добавил Барталёв. Эти данные демонстрируют положительную динамику и позволяют оценить темпы нарастания количества деревьев в российских лесах.

Как считает ученый, леса приобрели особую важность при выполнении условий Парижского соглашения, по которому выбросы промышленности объединяются в учете с выбросами, которые способны поглотить леса. Это оказывает влияние на экономику в связи с трансграничными углеродными налогами, введение которых активно обсуждается. Таким образом поглотительная способность лесов окажет сильное влияние на то, какие квоты будет иметь промышленность на добычу природных полезных ископаемых - газ, нефть, уголь.

О лесной отчетности

В соответствии с международными обязательствами Россия предоставляет отчеты в ФАО (Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству), а также по климатическим соглашениям ООН. Несмотря на вековую историю лесной науки, Россия по некоторым показателям еще использует упрощенные подходы в международной отчетности, что можно и важно изменить, считает ведущий научный сотрудник Международного института прикладного системного анализа и Сибирского федерального университета Дмитрий Щепащенко.

"Некоторые ученые утверждают, что российские леса почти не поглощают углерод, а могут стать в ближайшие годы даже его источником. Также вызывает опасение возрастающая опасность нарушений - пожаров, вредителей и болезней леса, неблагоприятных погодных явлений. По другим источникам российские леса, наоборот, существенно ускорили свой рост в XXI веке, пользуясь благоприятным изменением климата", - полагает Щепащенко.

Кроме того, важные подвижки происходят в контексте цифровизации отрасли, в том числе речь идет о создании публичной карты лесов, которой занимается "Рослесинфорг". Объединение различных источников информации о лесах поможет лучше моделировать процессы, происходящие в российских лесах, и обоснованно принимать хозяйственные решения.

"Улучшение знаний о лесах также может повысить инвестиционную привлекательность лесного хозяйства. Мы наблюдаем интерес со стороны бизнеса к "зеленым" инвестициям, в том числе в лесное хозяйство. Где наиболее эффективно проводить мероприятия по охране лесов от пожаров? Сколько дополнительного углерода может поглотить лес при использовании удобрений? Где и какие породы нужно использовать при лесоразведении? Ответ на эти и другие вопросы, возникающие со стороны бизнеса, может быть получен только на основе достоверной информации о состоянии лесов и с помощью моделирования лесных процессов", - заключил ученый.