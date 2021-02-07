Ростуризм рассчитывает возобновить программу туристического кешбэка в феврале

УЛАН-УДЭ, 7 февраля. /ТАСС/. Ростуризм рассчитывает запустить третий этап программы туристического кешбэка за путешествия по России в феврале. Об этом сообщила журналистам руководитель ведомства Зарина Догузова.

"Мы надеемся в феврале стартовать с очередным, третьим этапом туристического кешбэка", - сказала Догузова.

Программа, в рамках которой государство возвращало туристам часть средств за отдых в России, впервые была запущена в 2020 году для увеличения доступности отдыха для россиян и поддержки пострадавшего от пандемии турбизнеса. Продажа туров шла в два этапа. Второй этап завершился 5 декабря, в его рамках продавались путешествия, которые должны были состояться до 10 января 2021 года.

На реализацию программы правительство РФ выделило 15 млрд рублей. По данным Ростуризма, россияне в рамках программы приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма выплаченных кешбэков составила 1,2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции сообщил, что не израсходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на 2021 год.

Внутренний турпоток

Внутренний турпоток в этом году в России может увеличиться на 15-20% по сравнению с прошлым годом, также сообщила Догузова.

"Если говорить про этот год, мы рассчитываем, что у нас локдауна не будет, поэтому прирост [внутреннего туризма] ожидаем [на] 15-20% по сравнению с прошлым годом", - сказала она журналистам.

Догузова считает, что наиболее востребованные у туристов территории, возможно, в этом году "подойдут к практически полному восстановлению внутреннего туризма".

"В целом про полное восстановление отрасли пока говорить рано. Если говорить про внутренний туризм, полное восстановление - скорее 2022 г., а если говорить про международный туризм, если все будет хорошо, то не ранее 2023 г. Главное начать постепенный, плановый выход", - отметила она.

Въездной турпоток

Восстановление въездного турпотока в Россию на докризисном уровне может начаться не раньше 2023 года, сообщила Догузова.

"Въездной турпоток. Мы рассчитываем, что в этом году ближе к осени постепенное восстановление международных потоков начнется. На полное восстановление международного туризма раньше 2023 года ни в одной стране не рассчитывают выйти. Нам бы [в России] начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными", - сказала Догузова.

По ее словам, темпы восстановления международного туризма отстают от внутреннего уже сейчас на полтора - два года.

"Разрыв, возможно, будет увеличиваться. Но мы для себя хотели бы к осени выйти на постепенное, поэтапное восстановление международных потоков. И в этом направлении мы, собственно, движемся с нашими коллегами", - отметила руководитель ведомства.