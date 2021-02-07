Доходы города Санья от туризма в 2020 году составили около $6,5 млрд

САНЬЯ /Китай/, 7 февраля. /ТАСС/. Общий доход от туризма города Санья в южной китайской провинции Хайнань в 2020 году превысил 42,47 млрд юаней (около $6,5 млрд). Такие данные местного статистического управления публикует информационный ресурс "Чжунго синьвэньван".

За прошлый год, сообщили в ведомстве, город Санья с туристическими целями посетило свыше 17,1 млн человек. Больше всего туристов в 2020 году приезжало из Пекина, Шанхая и южной провинции Гуандун. При этом, как отметили в управлении, значительно больше молодых людей начали выбирать Санья в качестве места для отдыха.

В начале прошлого года из-за пандемии COVID-19 было отмечено значительное сокращение потока туристов. Только в феврале в самый разгар пляжного сезона в Санья турпоток упал на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Однако ситуация начала постепенно приходить в норму по мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране. Турпоток в Санья в 2020 году, по данным ведомства, смог восстановиться до 70% от того уровня, который был до пандемии.

К 2025 году властями КНР поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира. За годы 13-й пятилетки (2016-2020 годы) Хайнань принял порядка 352 млн китайских и иностранных туристов.