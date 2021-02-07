Глава Минфина США допустила рост инфляции в случае принятия стимулирующих мер

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена допускает повышение инфляции в стране в случае принятия предложенных им мер стимулирования экономики, но не считает это препятствием. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен в воскресенье в эфире телеканала CNN.

"Это риск, который нам следует иметь в виду", - отметила она. Йеллен констатировала, что в течение многих лет занималась вопросами, касающимися инфляции. "Могу заверить, что у нас есть инструменты, позволяющие принять меры, если такая угроза возникнет", - заверила глава Минфина США.

Йеллен согласилась с оценками американских законодателей и экспертов, согласно которым без стимулирующих мер безработица в США в течение нескольких лет будет высокой из-за экономического ущерба, нанесенного пандемией COVID-19. Министр выразила уверенность в том, что принятие указанных мер значительно ускорит восстановление.

В конце января председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил, что американская экономика еще далека от полного восстановления, существенный прогресс будет достигнут лишь через некоторое время. Как он отметил тогда, из-за пандемии безработными остаются около 9 млн человек.

Предложенная Байденом программа предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должны направить на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. Байден призывает Конгресс как можно быстрее принять эту инициативу. Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, в администрации США считают, что итоговый объем экономических мер должен приближаться к предложенным ранее $1,9 трлн, так как этот показатель больше соответствует масштабу вызванного пандемией COVID-19 кризиса.