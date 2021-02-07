СМИ: Rolls-Royce из-за пандемии временно закроет заводы по производству авиадвигателей

ЛОНДОН, 7 февраля. /ТАСС/. Британская компания Rolls-Royce впервые за свою историю приостановит работу предприятий по производству авиационных двигателей. Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph , причиной подобного решения стало падение объема мировых авиаперевозок вследствие пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа.

По данным газеты, предприятия будут закрыты на две недели этим летом, однако точные даты пока неизвестны. Как пишет The Sunday Telegraph, в результате временного прекращения функционирования международного авиакосмического подразделения компании работы временно лишатся 19 тыс. человек, из них 12,5 тыс. - в Соединенном Королевстве. При помощи такого шага руководство Rolls-Royce намерено сэкономить десятки миллионов фунтов на заработной плате, электричестве и других расходах.

Газете The Sunday Times в самой компании подтвердили эту информацию, сообщив, что недополученные доходы сотрудников будут равномерно растянуты на весь год, чтобы не оставить их без зарплаты на две недели разом. "Мы предлагаем двухнедельное прекращение функционирования всего сектора [предприятий] гражданской авиации летом. Мы понимаем, что это вызовет разочарование у наших коллег, и мы намерены сократить негативное влияние на уровень выплат, распределив его на весь год", - заявили в Rolls-Royce.

The Sunday Times указывает на то, что прекращение производства традиционно может происходить во время рождественских праздников, однако указывает на то, что летом такого не случалось ранее никогда.

В октябре прошлого года Rolls-Royce объявила о рекордных потерях в первом полугодии 2020 года - £5,4 млрд (свыше $7,4 млрд) до вычета налогов. Также компания планирует сократить по меньшей мере 9 тыс. рабочих мест по всему миру, то есть более 15% от общего числа сотрудников, чтобы адаптироваться к новым реалиям авиационного рынка в период после пандемии и экономить ежегодно £1,3 млрд ($1,8 млрд).

Компания тогда же проинформировала о привлечении инвестиций на сумму £2 млрд ($2,75 млрд) для преодоления кризиса, вызванного пандемией.