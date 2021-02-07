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Белоруссия ожидает, что РФ в скором времени подготовит договор по общему рынку газа в ЕАЭС

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко отметил, что на прошедшем заседании Евразийского межправительственного совета стороны говорили о необходимости "ускориться в работе"

МИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко ожидает, что Россия в скором времени подготовит международный договор по общему рынку газа и страны ЕАЭС перейдут к работе над проектом соответствующего договора.

"Решение по стратегии развития интеграции до 2025 года главами государств ЕАЭС принято на высшем совете. Сейчас Российская Федерация в соответствии с поручениями, которые даны Евразийской экономической комиссией, готовит международный договор по общему рынку газа", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Беларусь-1".

При этом премьер подчеркнул, что на прошедшем 5 февраля заседании Евразийского межправительственного совета в Казахстане было обращено внимание на то, что "надо ускориться в работе". "Российские коллеги с понимаем воспринимают. Поэтому скоро, я полагаю, мы перейдем уже к работе над проектом договора о рынке газа", - сказал Головченко.

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