В ФНС считают необходимым создание маркетплейса по банкротству

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России выступила с идей создать маркетплейс по банкротству. Об этом сообщил замглавы ФНС Константин Чекмышев в интервью газете "Ведомости".

"Сегодня никто не знает, что продается в банкротстве и как это купить. Поэтому нужен маркетплейс по банкротству, где вся конкурсная масса представлена в понятном виде. Ровно так же, как сейчас продаются товары на популярных сайтах, должна продаваться и вся конкурсная масса. И экспонироваться в таком же понятном вам виде - с картинками, пользовательскими характеристиками, с указаниями на то, где это находится, как посмотреть. Важен и простой функционал при покупке, чтобы можно было буквально в один клик показать свою заинтересованность и купить", - отметил он.

Порядок назначения оператора маркетплейса будет определяться правительством, однако им сможет стать и негосударственный орган. По словам Чекмышева, первостепенной является задача создания ресурса, максимально удобного для потенциальных покупателей банкротного имущества.