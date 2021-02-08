"Известия": число неплательщиков по займам в России увеличилось за год на 2,4 млн

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы рассмотрели в 2020 году 12,9 млн дел о взыскании задолженности с россиян в пользу банков, что на 2,4 млн больше, чем годом ранее. Сумма долгов при этом выросла за год с 2,6 млрд до 2,7 млрд руб., сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В пресс-службе ФССП на запрос издания о причинах увеличения количества исполнительных дел и объеме средств оперативно не ответили.

Как сообщил "Известиям" президент саморегулируемой организации "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Эльман Мехтиев, увеличение числа дел, которые находятся в работе у судебных приставов, произошло за счет граждан, переставших обслуживать кредиты еще в 2019 году. Кроме того, кредиторы стали более активно применять судебное взыскание, полагает он. "Сейчас причины неплатежей носят достаточно объективный характер: 70-80% дефолтов связаны с финансовыми трудностями и снижением дохода граждан. На текущий момент порядка 8 млн заемщиков имеют просрочку объемом почти 900 млрд руб. В среднем ежегодно их количество увеличивается на 500 тыс.", - отметил Мехтиев.

Издание приводит данные Банка России, в соответствии с которыми доля просрочки дольше трех месяцев в сегменте потребительских ссуд выросла с 7,5 до 9%, что не критично, считают в ЦБ. При этом из данных регулятора следует, что прирост потребительских кредитов в 2020 году составил 9,2% по сравнению с 20,9% в 2019 году. Это связано как со снижением доли одобряемых банками кредитов на фоне пандемии коронавируса, так и с более осторожным подходом граждан к вопросу получения кредитов, отмечается в отчете ЦБ о развитии банковского сектора.

По данным регулятора, к концу 2020 года средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранится на отметке 61%, как и в начале года, в то время как по ипотеке он составит порядка 56%.